По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 809 больных коронавирусом. Зарегистрировано 12 летальных случаев. За все время пандемии на подконтрольной властям части области выявлено 27 044 заболевших коронавирусом (16 519 человек выздоровели, 542 — умерли).



В Луганской области зафиксировано 134 новых случая COVID-19 и один летальный случай. С начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 7275 человек (5378 человека выздоровели, 194 — умерли).



В отдельных районах Донецкой области коронавирус подтвержден еще у 169 человек. Кроме того, 10 инфицированных скончались, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование подтверждает 11 864 случаев COVID-19 (6085 пациентов выздоровели, 1111 — умерли).



Группировка «ЛНР» заявила о семи новых заболевших COVID-19 и одном умершем за сутки. Формирование признает 1850 случаев коронавируса (1 615 человек выздоровели, 154 — умерли).



Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с локдауном в период с 8 по 24 января включительно.





Политика



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