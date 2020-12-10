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У Зеленского отказались от «Плана Б» по Донбассу в пользу переговоров с Путиным

10 декабря 2020, 09:02

У Зеленского отказались от «Плана Б» по Донбассу в пользу переговоров с Путиным

Через год после самммита в Нормандскойм формате президент Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному «плану Б» по Донбассу, потому что за год такая стратегия дала результат.

Об этом «Українським новинам» сообщил Михаил Подоляк — советник главы Офиса президента Андрея Ермака.

«За этот год Владимиру Зеленскому удалось сделать несколько принципиально важных вещей, которые не удавались предыдущему президенту в течение всего срока его работы. Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было предыдущей осенью перед первым для президента Зеленского саммитом "нормандской четверки"», — сказал он.

Советник Ермака отметил, во-первых, сокращение обстрелов в десятки раз и, соответственно, «спасение десятков жизней военных и гражданских», во-вторых — урегулирование вопроса о транзите российского газа «на исключительно выгодных для Украины условиях», в-третьих — гуманитарные аспекты и восстановление инфраструктуры на Донбассе.

«Поэтому, если уж ситуация существенно изменилось, то это позволяет украинской команде и иначе действовать, чем предполагалось год назад», — сказал Подоляк.

Соответственно, по его словам, речь больше не идет о выходе из переговоров, их принципиальных изменениях или запуске «плана Б».

«Сейчас уже некорректно говорить о планах А, Б и так далее. Мы комбинируем элементы разных стратегий и продолжаем переговоры во всех форматах, которые могут принести и уже приносят для Украины совершенно конкретные позитивные результаты», — подчеркнул он.
В том числе Украина настроена продолжать переговоры в «нормандском формате» с Россией, Германией и Францией.

«Изменение ситуации демонстрирует, что в переговорах при участии президента России можно достичь гораздо большего, чем в других форматах, или без переговоров. Надо ли отдельно объяснять, почему в специфических политических системах ключевые решения принимает один человек и почему этот человек должен принимать участие в переговорах, если мы со своей стороны хотим позитивного продвижения к миру? Поэтому Украина и настаивает на новой встрече лидеров "нормандской четверки"», — пояснил он.

По словам Подоляка, Украина «уверенно продвигается» к проведению этой встречи.

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9 декабря исполнился год с момента встречи лидеров стран Нормандского формата в Париже.

Тогда стороны утвердили коммюнике, в котором были обозначены дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Донбассе. Значительная часть заданий не была выполнена до сих пор. Украина и Россия обвиняют в этом друг друга.

Киев настаивает на проведении новой встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время, чтобы определить дальнейший план действий. В Кремле возможность такой встречи исключили.

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