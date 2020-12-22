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Резников рассказал, как Украина будет вакцинировать жителей ОРДЛО от коронавируса

22 декабря 2020, 11:45

Резников рассказал, как Украина будет вакцинировать жителей ОРДЛО от коронавируса

Власти Украины планируют вакцинировать от коронавируса жителей временно неподконтрольного Донбасса. Для этого людям придется приехать на контролируемую Украиной территорию.

Об этом «Суспільному» рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

«Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн — люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда», — сказал Резников.

Также правительство занимается определением тех, кто из жителей Донбасса должен первым получить прививку. По словам Резникова, в приоритете врачи и пожилые люди.

«Их вычислить не проблема, они в реестрах. У всех 272 тысяч [пенсионеров] есть электронные удостоверения, электронный кабинет, поэтому коммуникация с ними — не проблема», — уверяет министр.

Также правительство планирует обсудить вопрос вакцинации на оккупированных территориях с международными организациями. На заседаниях Трехсторонней контактной группы вакцинацию не обсуждали, потому что пока решения требуют вопросы об открытии КПВВ и взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препараты.

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса?

Минздрав планирует провести первую вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года. Сейчас министерство ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин. Кроме того, Украина ожидает поставку от глобальной инициативы COVAX 8 миллионов доз вакцин (этого хватит для 4 миллионов человек) в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Степанов подчеркивал, что заложенных в бюджете 2021 года 2,6 миллиарда гривен недостаточно для закупки вакцин. По расчетам министерства, необходимо 15,1 миллиарда гривен.

По оценкам Минздрава, около 21 миллиона украинцев входят в группу риска и нуждаются в вакцинации от коронавируса. Вакцинация пройдетв несколько этапов.

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