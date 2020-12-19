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Украина будет вакцинировать от COVID жителей временно оккупированных территорий — Зеленский

19 декабря 2020, 09:38

Украина будет вакцинировать от COVID жителей временно оккупированных территорий — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препараты.

Об этом он сказал в видеообращении.

Президент надеется, что Украина сможет получить вакцину от COVID-19 уже в конце первого квартала 2021 года.

«Минздрав уже разработал национальный план вакцинации. Первыми ее получат наши медики и военные, а также соцработники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно, в план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали», — отметил Зеленский.

Когда в Украине появится вакцина от коронавируса?

Минздрав планирует провести первую вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года. Сейчас министерство ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин. Кроме того, Украина ожидает поставку от глобальной инициативы COVAX 8 миллионов доз вакцин (этого хватит для 4 миллионов человек) в конце первого — начале второго квартала 2021 года.

Степанов подчеркивал, что заложенных в бюджете 2021 года 2,6 миллиарда гривен недостаточно для закупки вакцин. По расчетам министерства, необходимо 15,1 миллиарда гривен.

По оценкам Минздрава, около 21 миллиона украинцев входят в группу риска и нуждаются в вакцинации от коронавируса. Вакцинация пройдет в несколько этапов.

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