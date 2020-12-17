Вакцинация от коронавируса в Украине пройдет в несколько этапов. Обещают дозы и жителям ОРДЛО

Вакцинация от коронавируса в Украине пройдет в несколько этапов для разных групп населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

На первом этапе вакцинации запланировано охватить не менее 700 тысяч человек: медработников, военнослужащих ООС, работников соцсферы, работников интернатов, домов для людей пожилого возраста.

вакцинации запланировано охватить не менее 700 тысяч человек: медработников, военнослужащих ООС, работников соцсферы, работников интернатов, домов для людей пожилого возраста. На втором этапе вакциной обеспечат людей возрастом старше 60 лет, работников учебных заведений, работников структур, обеспечивающих безопасность государства, в частности ГСЧС, Нацполиции, Вооруженных сил.

вакциной обеспечат людей возрастом старше 60 лет, работников учебных заведений, работников структур, обеспечивающих безопасность государства, в частности ГСЧС, Нацполиции, Вооруженных сил. На третьем этапе — людей от 17 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют риск заболеваемости.

Планируется также предусмотреть проведение вакцинации для граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.



По словам Степанова, вакцинация будет проходить на базе кабинетов прививок — сейчас в Украине таких 11 346. Также планируется создание мобильных бригад по иммунизации при условии обеспечения всеми необходимыми средствами для осуществления вакцинации. Мобильные бригады во всех регионах будут способны осуществлять до 190 тысяч прививок в неделю.



Кроме того, планируется проводить прививки через сеть семейных врачей. Также Минздрав рассматривает пути создания временных центров вакцинации.



При таком подходе Украина сможет делать более 2 миллионов прививок в неделю, подчеркнул Степанов.



Когда в Украине появится вакцина от коронавируса?



Минздрав планирует провести первую вакцинацию от COVID-19 в феврале 2021 года. Сейчас министерство ведет переговоры с компаниями-производителями вакцин. Кроме того, Украина ожидает поставку от глобальной инициативы COVAX 8 миллионов доз вакцин (этого хватит для 4 миллионов человек) в конце первого — начале второго квартала 2021 года.



Степанов подчеркивал, что заложенных в бюджете 2021 года 2,6 миллиарда гривен недостаточно для закупки вакцин. По расчетам министерства, необходимо 15,1 миллиарда гривен.



По оценкам Минздрава, около 21 миллиона украинцев входят в группу риска и нуждаются в вакцинации от коронавируса.