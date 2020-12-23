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ВСК: Луганская ОГА не принимает жалобы от тех, кто не получил компенсации за сгоревшее жилье

23 декабря 2020, 13:06

ВСК: Луганская ОГА не принимает жалобы от тех, кто не получил компенсации за сгоревшее жилье

Власти Луганской области должны быть больше вовлечены в ситуацию пострадавших от летних пожаров, которые не получили деньги на восстановление жилья. Об этом заявил нардеп, член временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров на Луганщине Максим Ткаченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Луганская областная администрация должна стать по настоящему "нянькой" для людей, которые не получили деньги и не смогли восстановить свое жилье. Помогать и делать все, чтобы выделенное финансирование досталось погорельцам, а не вернулось в бюджет», — сказал он по итогам выездного заседания ВСК в Северодонецке.

По словам заместителя главы ВСК, нардепаа Сергея Вельможного, члены комиссии встретились с пострадавшими от пожаров в селах Сиротино, Вороново, Смоляниново. Всего во встречах приняли участие около 200 человек, а членам ВСК передали более 30 письменных заявлений от пострадавших.

«Никто из представителей местной власти даже не появились на встречах народных депутатов с пострадавшими. Работа с обращениями граждан вообще не ведется. Никто не принимает их жалобы и обращения», — рассказал Вельможный журналистам.

Он также обратил внимание, что у пострадавших существуют проблемы с оформлением документов на получение компенсации.

Как напомнил Ткаченко, Кабинет министров сразу же после пожаров выделил финансирование пострадавшим, потерявшим своих близких и жилье, но на данный момент помощь получили только около 50% граждан.



Масштабные пожары на территории Луганской области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии соприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. По предварительным оценкам, пройденная огнем площадь составила более 20 тысяч гектаров.

За все время тушения пожаров на Луганщине найдены тела 11 человек. Пострадали 19 человек, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. 150 местных жителя были эвакуированы.

По данным полиции на 6 октября, признаны потерпевшими 465 человек, повреждены 583 дома, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств, погибли 630 голов домашних животных и 102 домашних птицы.

Масштабные пожары бушевали и на неподконтрольной Украине части Луганской области. По предварительным данным группировки «ЛНР», были уничтожены 217 домов, погибли два человека.

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