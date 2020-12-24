Арестович объяснил, почему Украина преследует участников обмена

Советник по информполитике украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович объяснил, почему Украина не прекращает уголовное преследование участников обмена удерживаемыми лицами. Именно на продолжение уголовных производств в отношении этих людей ссылается РФ, блокируя дальнейшие обмены.



Арестович пояснил, что участники обмена могут быть помилованы президентом Украины, а для этого необходимо вынесение приговоров судами и личное обращение к главе государства.



«Каждый, кого мы выпускаем, подписывает формальное обязательство вступить в отношения с украинским правосудием и дойти до решения суда. Потому что президент может их помиловать только после решения суда и только после того, как они к нему обратятся. Таков закон Украины», — сказал он в эфире программы «Смотрящие» на телеканале «НАШ» вечером 24 декабря.



В то же время, отметил Арестович, участники обмена «идут индивидуальным путем» — часть из них, в частности экс-сотрудники «Беркута», пытаются доказать свою невиновность в украинских судах, остальные — прячутся от следствия.

Накануне в украинской делегации в ТКГ заявили, что РФ блокирует процесс обмена пленными и не подает свои списки.



28 ноября российское агентство РБК со ссылкой на источники сообщило, что обмен пленными на Донбассе в этом году не состоится.



Тогда Арестович заявлял, что опубликованная в российских СМИ новость о срыве обмена пленными является «информационным сопровождением со стороны России» и «шантажом», а шансы на обмен и встречу лидеров Нормандского формата до Нового года есть.