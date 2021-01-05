Босния не собирается возвращать Украине вывезенную из ОРДЛО икону

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что «найденную в Луганске» 300-летнюю икону Святого Николая, которую он подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову, вернут «ее владельцам», а не Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник после окончания 25-дневного лечения от COVID-19, передает Dnevni avaz.



Додик обвинил федерацию Боснии и Герцеговины в создании фейковой истории, а также заявил, что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы. При этом в комментарии «Европейской правде» от 26 декабря посол Украины в Хорватии БиГ Василий Кирилич озвучивал требование официального Киева вернуть икону, а также сообщить, каким образом она попала в БиГ.



Додик, в свою очередь, заявил журналистам, что позиция посольства Украины базируется на сообщениях СМИ, то есть «на основании вашей лжи». Он также озвучил версию, которая ранее уже звучала от представителей его Офиса: «Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону».



Додик пообещал вернуть икону семье из Сербии, которая якобы передала предмет старины для подарка Лаврову.



«Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну их им публично, и пусть они объяснят другие вещи», — добавил председатель президиума БиГ.

14 декабря президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подарил ему 300-летнюю позолоченную икону, на которой есть штамп УССР. Местные издания, ссылаясь на слова Додика, писали, что икону нашли в Луганске.



Экс-глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич утверждал, что икону вывезли из оккупированной части Донбасса через Россию и Сербию.



В ответ 16 декабря посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Сараево.



Министерство культуры Украины отмечало, что печать на иконе указывает, что она принадлежит Украине.



25 декабря икону привезли в Сараево.