Боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины за сутки 

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе два раза открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, то боевики открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи Водяного на Приазовье велся огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.



Среди украинских военных боевых потерь нет, отметили в штабе.



Там добавили, что о фактах нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ. Также сообщается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь боевики группировки «ДНР» заявили про обстрел западной окраины Донецка. Подчеркивается, что было выпущено 14 гранат, применялось стрелковое оружие.



В группировке «ЛНР» заявили о двух случаях обстрелов района села Калиновка. Огонь велся из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и автоматического станкового гранатомета АГС-17.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.