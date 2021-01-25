Боевики открыли огонь на Луганщине: ранен военный

Украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков вблизи Золотого в Луганской области. Об этом сообщили в украинской делегации ТКГ.



Обстрел произошел сегодня, 25 января, около 12:00.



Военному оказана медицинская помощь. Он находится в тяжелом состоянии.



В связи с происшествием украинская сторона направила ноту в СММ ОБСЕ.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля 2020 года. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.