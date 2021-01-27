Расследование дела «Роттердам+» снова возобновлено. НАБУ призвало заменить прокурора

Расследование по делу «Роттердам+» снова возобновлено, сообщает Национальное антикоррупционное бюро.



Там отметили, что 25 января расследование возобновил исполняющий обязанности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Маким Грищук, который согласился с доводами НАБУ.



Это произошло после того, как 21 января стало известно, что прокурор САП Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам+».



Вместе с тем НАБУ в очередной раз призвало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу «Роттердам +». В Бюро подчеркнули, что замена Ваталия Пономаренко поможет обеспечить эффективное расследование «одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины».



В НАБУ пояснили, что сменить старшего группы прокуроров может пока только руководство Офиса ненерального прокурора, «которое избегает постановления решения по этому поводу и не предоставляет собственной независимой оценки действиям и решениям упомянутого прокурора, тем самым делая невозможным проведение дальнейшего беспристрастного расследования».

Формулу «Роттердам+» в Украине начали использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.



В марте 2017 года НАБУ начало расследовать возможный заговор компании ДТЭК и руководства НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) при внедрении формулы «Роттердам+». Убытки от внедрения фомулы следствие оценивает почти в 40 миллиардов гривен.



НАБУ объявило шесть подозрений по делу из-за формулы: четырем чиновникам НКРЭКУ, в частности, тогдашнему главе регулятора Дмитрию Вовку, а также двум топ-менеджерам ДТЭК — Борису Лисовому и Ивану Гелюху. Действия всех шестерых квалифицировали как «злоупотребление служебным положением». Однако, следователи САП частично закрыли дело, сославшись на недостаток доказательств.



Владелец ДТЭК Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.



С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула «Роттердам+», прекратила действие, однако расследование продолжилось, а дело начало слушаться в судах.