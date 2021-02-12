Лавров считает неправильным обсуждать Донбасс с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает нужным подключать США к переговорному процессу по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом он сказал в интервью программе «Соловьев LIVE» 12 февраля на YouTube.



«Я считаю, что это будет неправильно, — сказал Лавров, отвечая на предложение ведущего вести переговоры о Донбассе с США. — Мы обменивались с американцами мнениями, когда у них был специальный представитель [Госдепартамента Курт Волкер]. Но я не считаю, что мы должны говорить американцам: "Воздействуйте на своих подопечных и Минские соглашения нам не нужны"».



Лавров также высказал возмущение тем, что Берлин и Париж стремятся к обсуждению вопросов урегулирования «без участия Донбасса», а в Нормандском формате. Это высший уровень переговоров по мирному урегулированию на уровне лидеров Украины, РФ, Франции и Германии.



«На наше замечание, что в Минских договоренностях Контактная группа должна решать вопросы напрямую между Киевом, Донецком и Луганском, нам отвечают, что мы будем решать все в Нормандском формате, а им потом спускать готовые решения», — прокомментировал глава МИД РФ.



По словам Лаврова, Москва заинтересована в том чтобы, чтобы Минские договоренности «оставались на столе»: «Их не выполняют, ну и хорошо. Значит пока Донбасс живет, как он живет».

В Офисе президента Украины заявляли, что предложат новому руководству США возобновить должность спецпредставителя по вопросам Украины. Эта должность появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.



В конце января глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что президент Владимир Зеленский обратится к новой администрации США относительного возможного включения в Нормандский формат.



Включение США в Нормандский формат возможно только в случае достижения консенсуса между всеми участниками, в том числе и РФ, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Зеленский считает, что переговоры в Нормандском формате исчерпают себя, если продолжатся без участия США.