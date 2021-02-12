Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Лавров считает неправильным обсуждать Донбасс с США

12 февраля 2021, 12:06

Лавров считает неправильным обсуждать Донбасс с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает нужным подключать США к переговорному процессу по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом он сказал в интервью программе «Соловьев LIVE» 12 февраля на YouTube.

«Я считаю, что это будет неправильно, — сказал Лавров, отвечая на предложение ведущего вести переговоры о Донбассе с США. — Мы обменивались с американцами мнениями, когда у них был специальный представитель [Госдепартамента Курт Волкер]. Но я не считаю, что мы должны говорить американцам: "Воздействуйте на своих подопечных и Минские соглашения нам не нужны"».

Лавров также высказал возмущение тем, что Берлин и Париж стремятся к обсуждению вопросов урегулирования «без участия Донбасса», а в Нормандском формате. Это высший уровень переговоров по мирному урегулированию на уровне лидеров Украины, РФ, Франции и Германии.

«На наше замечание, что в Минских договоренностях Контактная группа должна решать вопросы напрямую между Киевом, Донецком и Луганском, нам отвечают, что мы будем решать все в Нормандском формате, а им потом спускать готовые решения», — прокомментировал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Москва заинтересована в том чтобы, чтобы Минские договоренности «оставались на столе»: «Их не выполняют, ну и хорошо. Значит пока Донбасс живет, как он живет».

В Офисе президента Украины заявляли, что предложат новому руководству США возобновить должность спецпредставителя по вопросам Украины. Эта должность появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.

В конце января глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что президент Владимир Зеленский обратится к новой администрации США относительного возможного включения в Нормандский формат. 

Включение США в Нормандский формат возможно только в случае достижения консенсуса между всеми участниками, в том числе и РФ, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Зеленский считает, что переговоры в Нормандском формате исчерпают себя, если продолжатся без участия США.

ТЕГИ

Люди
Сергей Лавров
Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:51
В Донецке назвали причины аварии на шахте имени Скочинского, в которой погибли 4 человека
10:39
Пять стран призвали РФ прекратить разжигание конфликта на Донбассе
10:20
Москва игнорирует запрос о мониторинге радиации в ОРДЛО. Провести его может только МАГАТЭ
09:36
«ДНР» заявила о 250 заболевших и смерти 17 пациентов с COVID-19
09:13
В «Л-ДНР» показали вакцинацию от ковида в своих вооруженных формированиях
08:09
«ЛНР»: Еще 35 человек заболели и пятеро умерли от COVID-19
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 февраля
20:53
Глава миссии ОБСЕ рассказал, что им не удалось выявить российских военных на Донбассе. Но видели технику
15:47
В ТКГ не знают, на какой стадии строительства находится КПВВ боевиков в Золотом
10:43
«ДНР» откроет завтра КПВВ под Донецком
10:27
«ДНР» зафиксировала уже более 1900 смертей от коронавируса
08:50
Прокуратура начала расследование похищения братьев Борисовых членами «МГБ ЛНР»
все новости
15:16
В ТКГ назвали причины, по которым не выходят из договоренности о режиме «тишины»
14:44
В Луганской области выявили еще 52 заболевших COVID-19
14:03
Кириленко: Донетчина нуждается в госпомощи для решения проблем экологии, водоснабжения и медицины
13:28
Стало известно, кто и когда получит вакцину от COVID-19 на Луганщине
13:12
Нацсовет назначил еще одну проверку телеканалу «НАШ» из-за высказываний Азарова по конфликту на Донбассе
12:06
Лавров считает неправильным обсуждать Донбасс с США
12:04
СБУ заявила о задержании агентов ФСБ, которые собирали данные о военной технике на Донбассе
11:51
В Донецке назвали причины аварии на шахте имени Скочинского, в которой погибли 4 человека
11:08
Резников: Украина потеряла 375 млрд гривен от оккупации ОРДЛО
10:55
Коронавирус в Донецкой области: еще 147 заболевших
10:39
Пять стран призвали РФ прекратить разжигание конфликта на Донбассе
10:20
Москва игнорирует запрос о мониторинге радиации в ОРДЛО. Провести его может только МАГАТЭ
все новости
ВИДЕО
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция