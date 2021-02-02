Кулеба рассказал, в каком случае США присоединятся к Нормандскому формату

Включение США в Нормандский формат возможно только в случае достижения консенсуса между всеми участниками переговорного процесса, в который помимо Украины входят Франция, Германия и РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV вечером 1 февраля.



Кулеба напомнил, что США активно поддерживают Украину в противодействии российской агрессии. Поэтому есть основания полагать в более активном участии Вашингтона по этому направлению, «однако в каком именно формате — это вопрос переговоров».



«Что касается участия США в Нормандском формате, то давайте помнить, что есть один человек в "Нормандском формате", которого такое участие точно не сделает счастливым — это президент Российской Федерации. А формат не расширяется благодаря желанию отдельных участников, он может быть изменен только благодаря консенсусу», — отметил министр.

На прошлой неделе глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что президент Владимир Зеленский обратится к новой администрации США относительного возможного включения в Нормандский формат.



Зеленский считает, что переговоры в Нормандском формате исчерпают себя, если продолжатся без участия США.