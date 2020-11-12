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У Зеленского попросят США вернуть должность спецпредставителя по Украине

12 ноября 2020, 18:23

У Зеленского попросят США вернуть должность спецпредставителя по Украине

Киев предложит новому руководству США возобновить должность спецпредставителя по вопросам Украины. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

«Думаю, мы будем поднимать этот вопрос перед новой Администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках Нормандского формата, формально не принимая в нем участия», — сказал он.

Жовква также озвучил темы видеоконференции советников «нормандской четверки», запланированной на 13 ноября — активизация работы Контактной группы, в частности украинский «План действий» по Донбассу .

«Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя», — подчеркнул Жовква.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский постоянно общается с лидерами Нормандского формата.

Должность Спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занял Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года, во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.

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