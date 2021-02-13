Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ермак: США могут сыграть ключевую роль в переговорах по Донбассу

13 февраля 2021, 15:03

Ермак: США могут сыграть ключевую роль в переговорах по Донбассу

США может сыграть ключевую роль в мирном урегулировании конфликта на Донбассе в случае включения в Нормандский формат. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина» в ночь на 13 февраля.

«Сегодня есть Нормандский формат, в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату — это решение этих четырёх участников. Но я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнёр Украины должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий», — сказал Ермак.

В Офисе президента Украины заявляли, что предложат новому руководству США возобновить должность спецпредставителя по вопросам Украины. Эта должность появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.

В конце января глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что президент Владимир Зеленский обратится к новой администрации США относительного возможного включения в Нормандский формат. 

Включение США в Нормандский формат возможно только в случае достижения консенсуса между всеми участниками, в том числе и РФ, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Зеленский считает, что переговоры в Нормандском формате исчерпают себя, если продолжатся без участия США.

ТЕГИ

Люди
Андрей Ермак
Прочее
Украина-США Нормандский формат

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:38
Исследование: В ОРДЛО снизилось количество тех, кто видит свое будущее с Украиной
12:14
«ДНР» заявила о 240 случаях ковида за сутки
08:56
«ЛНР»: Трое умерших и 12 заболевших ковидом за сутки
20:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 февраля
16:24
В 2020 году «ЛНР» не доплатила Украине 50 млн гривен за воду
15:36
Развеяли мифы: 60% абитуриентов из Донбасса и Крыма поступили бы в украинские вузы и без льгот
11:51
В Донецке назвали причины аварии на шахте имени Скочинского, в которой погибли 4 человека
10:39
Пять стран призвали РФ прекратить разжигание конфликта на Донбассе
10:20
Москва игнорирует запрос о мониторинге радиации в ОРДЛО. Провести его может только МАГАТЭ
09:36
«ДНР» заявила о 250 заболевших и смерти 17 пациентов с COVID-19
09:13
В «Л-ДНР» показали вакцинацию от ковида в своих вооруженных формированиях
08:09
«ЛНР»: Еще 35 человек заболели и пятеро умерли от COVID-19
все новости
15:54
На Луганщине выявили 55 заболевших ковидом, один человек умер
15:03
Ермак: США могут сыграть ключевую роль в переговорах по Донбассу
14:38
Исследование: В ОРДЛО снизилось количество тех, кто видит свое будущее с Украиной
13:25
ЕС призвал Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии по законам о языке и образовании
12:14
«ДНР» заявила о 240 случаях ковида за сутки
11:51
«Посмеялись вместе». Ермак — о «разногласиях» с Разумковым
11:34
На Донетчине — 133 заболевших COVID-19, четверо пациентов умерли
10:02
Ермак считает преждевременным говорить о референдуме по вопросам Донбасса
09:24
Ермак: Минские соглашения невыполнимы в нынешнем виде
08:56
«ЛНР»: Трое умерших и 12 заболевших ковидом за сутки
08:39
У более чем пяти тысяч человек выявили COVID-19 за сутки в Украине
08:06
Боевики корректировали обстрелы беспилотником. ВСУ ответили
все новости
ВИДЕО
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция