Ермак: США могут сыграть ключевую роль в переговорах по Донбассу

США может сыграть ключевую роль в мирном урегулировании конфликта на Донбассе в случае включения в Нормандский формат. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью программе «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина» в ночь на 13 февраля.



«Сегодня есть Нормандский формат, в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату — это решение этих четырёх участников. Но я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнёр Украины должен и может сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий», — сказал Ермак.

В Офисе президента Украины заявляли, что предложат новому руководству США возобновить должность спецпредставителя по вопросам Украины. Эта должность появилась в 2017 году при администрации президента Дональда Трампа. Ее занимал Курт Волкер, который подал в отставку в сентябре 2019 года во время процедуры импичмента Трампа, которого обвинили в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. Сенат оправдал Трампа.



В конце января глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сообщил, что президент Владимир Зеленский обратится к новой администрации США относительного возможного включения в Нормандский формат.



Включение США в Нормандский формат возможно только в случае достижения консенсуса между всеми участниками, в том числе и РФ, отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Зеленский считает, что переговоры в Нормандском формате исчерпают себя, если продолжатся без участия США.