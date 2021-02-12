На Донбассе погиб второй украинский военный за сутки

За минувшие сутки, 11 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



Как сообщалось, в четверг утром в районе Горловки в Донецкой области снайпером незаконных вооруженных формирований был ранен украинский военнослужащий, который впоследствии скончался.



Вечером того же дня на Донетчине погиб еще один военный. Как уточнили в оперативно-тактической группировке «Восток», пророссийские НВФ «в очередной раз нарушили режим прекращения огня» и осуществили обстрел позиций украинских военных из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из бойцов Вооруженных сил погиб.



Отмечается, что на прицельные обстрелы боевиков военнослужащие ВСУ «оказывали адекватный ответ», а о фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.



В целом, по данным штаба ООС, за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.



C 27 июля 2020 года по 10 февраля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности не менее 8 611 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 3 206 взрывов, 1 082 пролетевших неопределенных боеприпаса, 101 вспышку дульного пламени, 60 осветительных ракет и не менее 4 162 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Во время визита в Донецкую область11 февраля президент Владимир Зеленский отметил важность режима всеобъемлющего прекращения огня. Глава государства признал, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, что, по его словам, «связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы» по урегулированию конфликта на Донбассе.



Вместе с тем Зеленский заявил, что «режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать». Он заверил, что бойцы ВСУ понимают, как правильно отвечать на обстрелы со стороны НВФ.



В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.