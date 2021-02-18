Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена

Мобильная связь украинского оператора Vodafone снова доступна в отдельных районах Луганской области после нескольких дней отсутствия.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь «Vodafone Украина» Виктория Павловская.



«Связи не было из-за отсутствия электропитания. На данный момент работа базовых станций восстановлена», — сообщила она.



16 февраля стало известно, что из-за аварии в девяти населенных пунктах и прилегающих к ним районах неподконтрольной Украине части Луганской области не работает связь Vodafone.

Vodafone — единственный из «большой тройки» украинских операторов, чьи услуги связи по-прежнему доступны на неподконтрольной властям части Донбасса. Поддержание работы связи оператора в ОРДЛО неоднократно обсуждали на заседаниях Трехсторонней контактной группы.



Украинские власти планируют внедрить услугу виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольного Донбасса.