Порошенко стал официальным собственником телеканала «Прямой»

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко стал собственником телеканала «Прямой».



«Два часа назад в государственном реестре конечный бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился. Уже два часа конечным бенефициарным собственником Прямого канала является Prime Assets Capital — структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу», — сообщил сам Порошенко в эфире «Прямого» в четверг.



Порошенко купил телеканал у бывшего нардепа от Партии регионов Владимира Макеенко, которому формально принадлежал вещатель. При этом участники медиарынка канал «Прямой», который был запущен в 2017 году, все это время связывали с Порошенко.



Порошенко пояснил, что приобрел канал из-за того, что, по его информации, завтра СНБО инициирует введение санкций против Макеенко. Это, в свою очередь, повлекло бы закрытие «Прямого».



По его словам, утром в четверг ему позвонил Макеенко и попросил защитить телеканал. «Сказал, что единственная его вина, что он несколько лет прилагал усилия, чтобы поддерживать, обеспечивать, финансировать и защищать канал. Но сейчас он нуждается в помощи. Два часа назад мы подписали соглашение», — рассказал Порошенко.



Политик обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны вы можете вводить санкции против террориста Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил [бывший президент Виктор] Янукович, который так пытался закрыть "Пятый канал", тщательно по дням отследите. Подскажу — закончил он плохо».



До этого в собственности Порошенко официально был только «Пятый канал».

Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно состоится в пятницу, 19 февраля. Темы заседания не раскрываются.



2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции повлекли прекращение вещания этих телеканалов.