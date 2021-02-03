Вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK было прекращено в цифровом мультиплексе, кабельных сетях и на спутнике в ночь на 3 февраля. Это произошло после опубликования указа президента Владимира Зеленского о санкциях против этих телекомпаний и их формального владельца, нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.



Кроме того, эти телеканалы больше недоступны на OTT-платформах (сервисы онлайн-просмотра).



При этом вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK продолжается в YouTube. Поздно вечером они начали совместный спецэфир, посвященный их блокировке в телесетях.



В совместном заявлении трех телеканалов говорится, что они расценивают решение о санкциях «как политическую расправу над неугодными СМИ». Также они намерены «бороться за свое право вещать для украинцев».



Вместе с тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение о блокировке трех каналов «ожидаемым и очевидным».



«И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-либо, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве», — приводит слова Подоляка «Интерфакс-Украина».



Советник главы ОП подчеркнул, что эти телеканалы «весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».



«Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно: есть чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Все это заслуживает оценки государства — и такая оценка дана решением СНБО», — рассказал Подоляк.

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эти вещатели связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», кумом президента России Виктором Медведчуком.