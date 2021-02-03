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Вещание каналов из пула Медведчука прекращено из-за санкций. У Зеленского назвали это «ожидаемым и очевидным»

03 февраля 2021, 09:10

Вещание каналов из пула Медведчука прекращено из-за санкций. У Зеленского назвали это «ожидаемым и очевидным»

Вещание телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK было прекращено в цифровом мультиплексе, кабельных сетях и на спутнике в ночь на 3 февраля. Это произошло после опубликования указа президента Владимира Зеленского о санкциях против этих телекомпаний и их формального владельца, нардепа ОПЗЖ Тараса Козака.

Кроме того, эти телеканалы больше недоступны на OTT-платформах (сервисы онлайн-просмотра).

При этом вещание «112 Украина», NewsOne и ZIK продолжается в YouTube. Поздно вечером они начали совместный спецэфир, посвященный их блокировке в телесетях.

В совместном заявлении трех телеканалов говорится, что они расценивают решение о санкциях «как политическую расправу над неугодными СМИ». Также они намерены «бороться за свое право вещать для украинцев».

Вместе с тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение о блокировке трех каналов «ожидаемым и очевидным».

«И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-либо, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве», — приводит слова Подоляка «Интерфакс-Украина».

Советник главы ОП подчеркнул, что эти телеканалы «весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

«Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно: есть чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии. Все это заслуживает оценки государства — и такая оценка дана решением СНБО», — рассказал Подоляк.

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. Эти вещатели связывают с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», кумом президента России Виктором Медведчуком.

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