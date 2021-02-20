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Навального в России оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о «клевете» на ветерана

20 февраля 2021, 19:54

Навального в России оштрафовали на 850 тысяч рублей по делу о «клевете» на ветерана

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному назначили штраф в сумме 850 тысяч рублей по делу о «клевете» на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции РФ, передает российская «Новая газета».

Решение принял Бабушкинский суд Москвы. Помимо выплаты штрафа, Навальный также должен будет провести 2 года 5 месяцев в колонии общего режима из-за замены условного срока на реальный по делу «Ив Роше» (суд зачел Навальному месяц нахождения под стражей и домашний арест).

Суд посчитал, что вина подсудимого подтверждается показаниями Артеменко и свидетелями обвинения, в том числе внука, соседки, врача потерпевшего и других, которые написали заявление в правоохранительные органы на Навального.

«Являясь пользователем сервиса Telegram и владеющий страницей в сети Twitter, Навальный имел умысел на публикацию сведений, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего Артеменко», – сказано в решении.

Указывается, что основой обвинительного приговора стали выводы лингвистической экспертизы, которая установила, что высказывания Навального содержат негативную оценку в отношении Артеменко. 

В ходе рассмотрения дела сам оппозиционер настаивал, что дело против него сфабриковано и что обвинение использует ветерана Артеменко. Свою вину он не признал.

Дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК) против Навального возбудили в середине июня прошлого года после того, как политик назвал «продажными холуями» и «предателями» снявшихся в агитационном ролике телеканала RT в поддержку изменения Конституции России. Следственный комитет РФ нашел в словах Навального «ложные сведения, порочащие честь и достоинство» ветерана, у которого, по утверждению родственников, сразу же после публикации оппозиционера в Twitter диагностировали ишемическую болезнь сердца «на нервной почве».

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Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». В декабре ФБК и журналисты выяснили, что за отравлением стояли сотрудники ФСБ России.

В аэропорту политика задержали полицейские, потому что он находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по уголовному делу «Ив Роше» 2014 года. При этом ЕСПЧ в 2017 году признал приговор несправедливым, но в России он отменен не был.

2 февраля Алексея Навального приговорили к заключению на три с половиной года в колонии общего режима. Симоновский суд Москвы отменил условный срок для политика по делу «Ив Роше», заменив его на реальный.

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