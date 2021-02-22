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ЕС введет санкции против России из-за ситуации с Навальным

22 февраля 2021, 19:58

ЕС введет санкции против России из-за ситуации с Навальным

Евросоюз введет санкции против России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, главы МИД стран ЕС достигли политического решения о подготовке санкций.

«В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор», – заявил Боррель.

Он добавил, что надеется на введение санкций в ближайшее время. «Возможно, это займет неделю. Я надеюсь, что не больше», – добавил он.

Боррель не сообщил, против кого конкретно будут введены ограничительные меры.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в понедельник на встрече Совета ЕС министры не обсуждали имена людей, против которых могут быть введены ограничительные меры. Однако, по данным источников, санкции могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова. Кроме того, по информации европейских журналистов, внесение представителей крупного российского бизнеса в санкционный список не ожидается.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». В декабре ФБК и журналисты выяснили, что за отравлением стояли сотрудники ФСБ России.

В аэропорту политика задержали полицейские, потому что он находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока» по уголовному делу «Ив Роше» 2014 года. При этом ЕСПЧ в 2017 году признал приговор несправедливым, но в России он отменен не был.

2 февраля Алексея Навального приговорили к заключению на три с половиной года в колонии общего режима. Симоновский суд Москвы отменил условный срок для политика по делу «Ив Роше», заменив его на реальный.

20 февраля Алексею Навальному суд назначил штраф в сумме 850 тысяч рублей по делу о «клевете» на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции РФ. Помимо выплаты штрафа, Навальный также должен будет провести 2 года 5 месяцев в колонии общего режима из-за замены условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

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