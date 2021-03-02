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Когда вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом? Рекомендация Минздрава

02 марта 2021, 12:08

Когда вакцинироваться, если уже переболел коронавирусом? Рекомендация Минздрава

Людям, которые уже переболели коронавирусом, лучше вакцинироваться от ковида через полгода после болезни. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Он пояснил, что это связано с тем, что в этот период в организме переболевшего сохраняются антитела.

В месте с тем Степанов подчеркнул, что более ранняя вакцинация не противопоказана. 

Накануне глава Минздрава публично вакцинировался от коронавируса, чтобы продемонстрировать безопасность препарата Covishield. Министр переболел ковидом прошлым летом.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию от ковида.

Минздрав обещает к лету нарастить объемы вакцинации до 7 миллионов прививок в месяц.

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