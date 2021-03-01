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Министр здравоохранения Степанов публично вакцинировался от COVID-19. Следующий — Зеленский

01 марта 2021, 13:49

Министр здравоохранения Степанов публично вакцинировался от COVID-19. Следующий — Зеленский

Министр здравоохранения Максим Степанов публично вакцинировался от коронавируса. Министр сделал это публично, процедуру показали на странице Минздрава в Facebook.

Он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от COVID. Отмечается, что его вакцинировали препаратом Covishield индийского производства. Процедура прошла в Александровской больнице Киева.

Перед прививкой министр сказал, что хочет «развеять страхи людей».

Он также сообщил, что сегодня были внесены изменения в национальный план вакцинации, которые позволят вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Владимиру Зеленскому, другим высокопоставленным чиновникам и публичным деятелям. Кроме того, такие нововведения должны до минимума снизить наличие остатков вакцины, которые приходилось утилизировать.

После прививки министр сказал, что чувствует себя «нормально». Он не уточнил, когда именно Зеленский публично вакцинируется от ковида.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. За это время уже было сделано более трех тысяч прививок.

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