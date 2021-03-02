Зеленский надеется на мобилизацию давления ЕС на Россию в связи с ситуацией на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на дальнейшую мобилизацию давления стран ЕС на Россию.



«Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путем. И мы сможем это сделать только вместе, ощущая поддержку международную поддержку и вашу поддержку, как председателя Европейского совета, ради стабильности и безопасности на европейском континенте. Благодарю за ваше присутствие на Донбассе», — сказал Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Луганской области.



Зеленский выразил благодарность ЕС и Мишелю за политическую поддержку Украины, за дипломатическое, за санкционное давление на РФ из-за невыполнения Минских договоренностей и оккупацию украинских территорий.



В свою очередь президент Евросовета Мишель обвинил Россию в срыве выполнения Минских соглашений и указал, что РФ является стороной конфликта на Донбассе.



Перед встречей с Мишелем Зеленский успел сделать прививку от коронавируса в военном госпитале Северодонецка.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние дни наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля уже зафиксировала более 10 тысяч нарушений режима прекращения огня по обе стороны конфликта в Донецкой и Луганской областях.