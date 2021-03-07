«Донецкоблгаз» считает, что на него хотят «повесить» выплату долгов и убытков за газ

В компании «Донецкоблгаз» прокомментировали ситуацию с отключениеv котельных Донетчины из-за долгов. Представители компании сообщают, что возмущены действиями областной власти и правоохранителей.



«На работников ПАО "Донецкоблгаз" осуществлялись систематические нападения так называемыми "представителями общественности", проведению работ препятствовали должностные лица органов местного самоуправления и работников полиции. Вследствие таких действий были нанесены телесные повреждения техническим работникам ПАО "Донецкоблгаз" и имуществу предприятия», – говорится в заявлении ПАО «Донецкоблгаз».



В компании добавили, что ночью неизвестные вмешались в работу газового оборудования «под руководством губернатора Донецкой области Кириленко Павла, в нарушение положений Правил поставки природного газа, Кодекса газораспределительных систем и технических регламентов».



«Донецкоблгаз» заявляет, что из-за долгов коммунальное предприятие «Донецктеплокоммунэнерго» с 1 марта потеряло статус поставщика природного газа для своих объектов.



«Законодательство допускает восстановление газоснабжения только при наличии в Реестре поставщика природного газа, которого у оператора коммунальных услуг "Донецктеплокоммунэнерго" на сегодня нет», – отметили в компании.



«Донецкоблгаз» говорит, что будет вынужден компенсировать убытки, то есть несанкционированно потребленный газ, а это может составлять от 150 до 300 миллионов гривен ежемесячно в зависимости от погодных условий.



Там подчеркивают, что единственным возможным вариантом решения ситуации является погашение ОКУ «Донецктеплокоммунэнерго» задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».



«Задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" должна погашаться должником - то есть ОКУ "Донецктеплокоммунэнерго" или местными органами власти, а не переводиться незаконным образом на ПАО "Донецкоблгаз", как это в предыдущие годы неоднократно делалось со стороны ОКУ "Донецктеплокоммунэнерго" и НАК "Нафтогаз Украина"», – добавили в компании.

В Донецкой области без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей. Директор департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко рассказал подробности субботнего конфликта, связанного с отключением котельных в регионе.



В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов.



В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что к прекращению поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго» может быть причастен украинский олигарх Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в Россию.