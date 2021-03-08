Имя чиновника, который приказал отключить газ на Донетчине, установит следствие, пообещал глава ОГА

Следствие устанавливает имя чиновника, который распорядился перекрыть поставку газа на 59 котельных областного коммунального предприятия «Донецктеплокомунэнерго». Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко в эфире телеканала «Украина 24».



«По указанию какого служебного лица это было осуществлено, конечно, будет устанавливать и следствие, потому что досудебное расследование начато, уголовные дела, соответственно, зарегистрированы», — сказал Кириленко.



Он также добавил, что в письме Нафтогаза к Донецкоблгазу нет указаний на отключение и опломбирование котелен.



«Есть письмо. Есть указание исключительно к действиям рекомендательного характера в данном случае к коммунальному предприятию Донецкой ОГА — "Донецктеплокомунэнерго"», — отметил глава ОГА.

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. В «Донецкоблгазе» утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.



В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что к прекращению поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго» может быть причастен украинский олигарх Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в Россию.



Вчера, 7 марта, поставки газа в область возобновились и котельные продолжили свою работу.