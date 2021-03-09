В Службе безопасности подтвердили «Новостям Донбасса», что 9 марта следователи допросили народного депутата от ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. В рамках расследования, в котором фигурируют записи разговора Медведчука с экс-помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым, также вызывался пятый президент, нардеп от «Евросолидарности» Петр Порошенко.



«9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины Медведчука В.В. Вопросы следователей касались, в том числе, и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ», — сообщил пресс-секретарь спецслужбы Андрей Дихтяренко.



В сообщении на сайте ОПЗЖ появившуюся сегодня днем в СМИ информацию о допросе Медведчука назвали «сливом», который свидетельствует о желании власти «превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании».



В СБУ также отметили, что Порошенко дважды вызывался на допрос в рамках уголовного производства, связанного с «пленками Медведчука-Срукова», однако не явился.



Адвокат пятого президента Игорь Головань заявил, что информация СБУ о вызове его подопечного на допрос является фейком и «попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте». Он также потребовал от СБУ опровергнуть свое заявление.



В пресс-службе СБУ агентству «Интерфакс-Украина» отметили, что дважды вызывали Порошенко путем направления повесток в аппарат Верховной Рады.

Издание «Цензор.нет» обнародовало запись разговора, как утверждается, между пророссийским политиком и Виктором Медведчуком и экс-помощником президента России Владиславом Сурковым от 2014 года. На записи Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, сказал Суркову, что Петр Порошенко хочет «втащить» его в «авантюру», имея ввиду процесс обмена пленными на востоке Украины.



Медведчук прокомментировал публикацию аудиозаписей между людьми, чьи голоса напоминали его голос и голос бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Политик не подтвердил их аутентичность, однако заявил, что в 2014 году действительно вел переговоры на эти темы с представителями российской власти по поручению Порошенко.



На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.