СМИ: Медведчука допросили по делу о госизмене

СБУ допросила народного депутата Виктора Медведчука в рамках расследования дела о государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



Источник не уточнил, о каком именно уголовном производстве идет речь, отметив лишь, что, скорее всего, допрос проводился в рамках расследования дела о государственной измене, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.



«Одновременно на вторник к следователям СБУ вызывался и пятый президент Украины Петр Порошенко, однако он не прибыл», – говорится в сообщении.

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