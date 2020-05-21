В «ДНР» объяснили нежелание объединяться с «ЛНР» Минскими соглашениями

Объединение подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий в одно образование нецелесообразно по ряду причин, заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому изданию «Украина.ру».



По его словам, одной из таких причин являются Минские соглашения. «Мы представлены двумя представителями — от ДНР и ЛНР. Объединением мы урежем свое представительство», — подчеркнул Пушилин.



Пушилин добавил, что у «ДНР» и «ЛНР» отличается «законодательная база», а также разное «экономическое и промышленное подспорье».



«Пока разговоры [об объединении] мы даже не ведем с моим коллегой из ЛНР», — подчеркнул он.

Согласно Минским соглашениям, переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины ведутся в Трехсторонней контактной группе. В ее состав входят Украина, Россия и ОБСЕ. Также в переговорах задействованы представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в качестве приглашенных участников. Шесть лет представителями ОРДЛО являлись члены «Л-ДНР». При президентстве Зеленского украинская сторона объявила, что с этим не согласна. Теперь Киев намерен пригласить в ТКГ также переселенцев из ОРДЛО.