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Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов представителей «Л/ДНР» в Минске

21 мая 2020, 21:14

Украина показала ОБСЕ копии российских паспортов представителей «Л/ДНР» в Минске

Украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ показала копии российских паспортов главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина и представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые участвуют в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает «Укринформ».

Посол показал копии иностранных и внутренних паспортов РФ, которые принадлежат Владиславу Дейнего и Наталье Никаноровой — «министрам иностранных дел» «ЛНР» и «ДНР» соответственно.

Украинская делегация отметила, что данные персоны не могут представлять местных жителей.

«Россия пригласила на переговоры в Минск людей с российскими паспортами, которые были приведены к власти не путем демократических и честных выборов, а с помощью российского оружия и наемников», — заявил Цимбалюк.

Он указал на то, что участие в переговорах должны принимать те местные жители оккупированных территорий, которые, как минимум, не имеют российского гражданства.

Цимбалюк также напомнил, что есть только три участника Трехсторонней контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ, и все делегации стран-участниц ОБСЕ должны помнить об этом каждый раз, когда российская делегация попытается продвигать свое искаженное видение состава ТКГ.

Ранее Пушилин говорил о намерении получить российский паспорт.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова показывал «Новостям Донбасса» российский паспорт члена «ЛНР» Владислав ДейнегоПо его словам, факт наличия российских паспортов у руководства «Л-ДНР» поможет Украине в международных судах против России.

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