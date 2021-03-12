Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили еще 499 заболевших. За все время исследований COVID-19 подтвержден у 49 730 человек (44 787 пациентов выздоровели, 1108 — умерли).



В отдельных районах Донецкой области выявлен 181 случай заболевания. Семеро ранее заболевших умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 26 140 случаев заболевания. Из них 18 523 человека выздоровели, 2 112 — умерли.



В Луганской области подтверждено 111 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще шесть больных. С начала пандемии болезнь выявили у 15 498 человек. Из них выздоровели — 14 292, умерли 487 человек.



Группировка «ЛНР» заявила о 32 новых заболевших и двух летальных случаях. Формирование признает 3 285 случаев коронавируса. Из них 2 756 человек выздоровели, 288 — умерли.



Политика



Следующая встреча лидеров стран «Нормандской четверки» может состояться уже в апреле, однако точно говорить о ее проведении рано. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. В Кремле прокомментировали это сообщением, о том что в настоящий момент такого мероприятия в графике Владимира Путина нет.



Европейский Союз еще на шесть месяцев продлил санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины.



Права человека



В незаконном заключении на временно оккупированной части Донбасса находится 268 человек, сообщила омбудсвумен Людмила Денисова.



Экономика



Группировка «ЛНР» не знает, что делать с насосными станциями и очистными сооружениями ликвидируемых угольных предприятий. Часть объектов остается бесхозной, часть — перейдет под управление предприятия группировки «Лугансквода».



Подписывайтесь на рассылку: