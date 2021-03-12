Европейский Союз еще на шесть месяцев продлил санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета Европы.



«Совет постановил продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев до 15 сентября 2021 года», – говорится в сообщении.



Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам и организациям.



Санкции применяются в отношении 177 физических и 48 юридических лиц.

Санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были впервые введены Евросоюзом 17 марта 2014 года. Они регулярно пересматриваются и продляются.



Кроме того, до 31 июля 2021 года действуют экономические санкции ЕС, направленные против отдельных секторов российской экономики. Также ЕС ввел санкции за оккупацию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2021 года.