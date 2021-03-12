Следующая встреча лидеров стран «Нормандской четверки» может состояться уже в апреле, однако точно говорить о ее проведении рано. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает агентство «Интерфакс-Украина».



«Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где принимает участие Ермак и, соответственно, Козак — советник Путина, и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется пока, наверное, на апрель», — отметил Кравчук.



В то же время первый президент Украины уточнил, что точно говорить о её проведении пока рано, поскольку «предвидеть позицию России очень трудно».



Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент такого мероприятия в графике Владимира Путина нет, передает РИА «Новости».

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров «нормандской четверки». В рамках саммита Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе и составили итоговое коммюнике.



Вместе с тем они договорились о проведении следующей встречи в апреле 2020-го при условии выполнения всех пунктов коммюнике.