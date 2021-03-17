Европейская комиссия представила цифровой «зеленый сертификат» для безопасного свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.



Цифровой сертификат будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19.



«Зеленый сертификат» будет доступен бесплатно в цифровом или бумажном формате. Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и подлинности сертификата. Документ будет доступен на официальном языке или языках государства-члена ЕС, выдавшего сертификат, а также на английском языке.



Сертификаты будут включать ограниченный набор информации, такой как имя, дату рождения, дату выдачи, соответствующую информацию о вакцине / тесте / выздоровлении и уникальный идентификатор сертификата. Эти данные можно проверить только для подтверждения и проверки подлинности и действительности сертификатов.

Цифровой «зеленый сертификат» будет действителен во всех государствах-членах ЕС и открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также Швейцарии.



«Цифровой "зеленый сертификат" должен выдаваться гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности. Его также следует выдавать гражданам, не являющимся гражданами ЕС, которые проживают в ЕС, и посетителям, которые имеют право путешествовать в другие государства-члены», – уточнили в Еврокомиссии.



Там добавили, что система цифрового «зеленого сертификата» – это временная мера. Она будет приостановлена, как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.



Запустить цифровые COVID-сертификаты в ЕС планируют в ближайшие месяцы, до начала лета.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что скорее всего, паспорт вакцинированных лиц ЕС будет разработан в формате, который предусматривает использование QR-кода, наличие государственных реестров и общую верификацию реестров между странами, чтобы они были адаптированы.