В Администрации президента США Джо Байдена позже вернутся к вопросу о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, поскольку ранее разговор между лидерами стран уже состоялся. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент Русской службы «Голоса Америки».



Она прокомментировала заявление Путина о готовности провести в ближайшие дни переговоры с Джо Байденом в прямом эфире.



«Мы вернемся к этому вопросу позже, президент уже разговаривал с Путиным. Также есть и другие мировые лидеры, с которыми он еще не контактировал», – сказала Псаки.



«Мы взаимодействуем с российскими лидером, членами правительства на всех уровнях, но мне нечего вам сказать в плане будущих переговоров. Завтра президент будет очень занят в штате Джорджия», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Накануне Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Да».



Сегодня Путин ответил Байдену словами «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал здоровья американскому лидеру. Также Путин заявил, что готов в ближайшие дни провести переговоры с лидером США Джо Байденом онлайн.