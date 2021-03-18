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Путин предложил в ближайшие дни провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире

18 марта 2021, 19:01

Путин предложил в ближайшие дни провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире

Президент Владимир Путин заявил, что готов в ближайшие дни провести переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии: что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран», — сообщил президент.

Он отметил, что готов провести разговор «или завтра, или в понедельник».

«Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — сказал Путин.

По его мнению, им с американским лидером есть что обсудить: двухсторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов, борьбу с пандемией.

Накануне Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Да».

Сегодня Путин ответил Байдену словами «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал здоровья американскому лидеру.

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