Президент Владимир Путин заявил, что готов в ближайшие дни провести переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».



«Я хочу предложить ему продолжить нашу дискуссию, но при условии: что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, без всяких задержек. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран», — сообщил президент.



Он отметил, что готов провести разговор «или завтра, или в понедельник».



«Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — сказал Путин.



По его мнению, им с американским лидером есть что обсудить: двухсторонние отношения, стратегическую стабильность, решение региональных конфликтов, борьбу с пандемией.

Накануне Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Да».



Сегодня Путин ответил Байдену словами «Кто как обзывается, тот так и называется» и пожелал здоровья американскому лидеру.