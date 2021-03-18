Президент России Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену, назвавшему его «убийцей».



«Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. <...> Кто как обзывается, тот так и называется. Это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий. Психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что это мы. И из этого исходя, оцениваем его действия», — сказал Путин, выступая по видеосвязи на встрече с представителями общественности аннексированного Крыма, которую транслирует канал «Россия 24».



Также президент РФ остановился и на вопросе дальнейшего сотрудничества с США: «Соединенные Штаты в целом настроены иметь с нами отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях».



Путин подчеркнул, что Россия же будет работать лишь на выгодных для себя условиях.



«Мы (хоть они и думают, что мы такие же, как они) — другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы и на тех условиях, которые считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления, им придется с этим считаться», — сказал он.



Накануне Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Да».