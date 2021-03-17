Президент США Джо Байден заявил, что президента РФ Владимира Путина ожидает ответственность в случае, если будет доказано его вмешательство в американские выборы. Об этом он сказал в интервью ABC.



Главное разведывательное управление США опубликовало отчет об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России Владимир Путин курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры президента Джо Байдена.



В этой связи Байден заявил в интервью, что предупреждал Путина о возможной ответственности во время телефонного разговора в конце января.



«Он заплатит цену. У нас был долгий разговор – я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: "Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы"», – рассказал Байден.



Журналист Джордж Стефанопулос спросил его: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?»



«Ммм, да», – ответил Байден.



При этом президент США подчеркнул, что не намерен отказываться от сотрудничества там, «где совместная работа в наших общих интересах». В частности, он указал на свое решение продлить соглашение о вооружениях с Россией в январе.