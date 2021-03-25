В пятницу, 26 марта, группировка «ДНР» на один день откроет движение через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса».



Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 – 15:30 по Киеву). При этом, как и ранее, действуют ограничения.



Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда в сторону Донецка необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».



При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.



Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны установить мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.



Нередки случаи, когда у людей устаревшие модели телефонов, на которые не устанавливается приложение «Вдома». Некоторые покупают новый подходящий по техническим параметрам телефон в магазине на территории при КПВВ и тут же устанавливают приложение, кому-то передают нужный гаджет родственники, а кто не имеет таких возможностей – должен отправиться на обсервацию. Если человеку не подходит ни один из этих вариантов – его не смогут пропустить на подконтрольную правительству территорию.

«ДНР» осуществляет пропуск два раза в неделю — в понедельник и пятницу — только через «Еленовку», который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».