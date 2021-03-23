В Госпогранслужбе Украины пояснили изменения в правилах въезда на территорию страны через границу и КПВВ на линии соприкосновения гражданами Украины и иностранцами, которые внесло правительство своим постановлением.



«Новости Донбасса» узнали детали изменений у спикера ГПСУ Андрея Демченко.



Пересечение государственной границы



Иностранцы, кроме обязательного полиса страхования, теперь обязаны также иметь справку о негативном результате ПЦР-тестирования, которое было сделано не позже 72 часов до пересечения границы.



«Если нет или страхования, или негативного теста, то такие лица не пропускаются на территорию на Украины», – подчеркнул спикер ГПСУ.



Он добавил, что эта норма имеет ряд исключений, и данные правила не касаются:



– иностранцев, которые постоянно проживают на территории Украины и имеют соответствующую справку о постоянном проживании;



– тех, кто требует дополнительной защиты, и лиц, признанных беженцами;



– работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;



– водителей грузовых траспортных средств, автобусов и членов экипажей, которые осуществляют регулярные и нерегулярные перевозки;



– военнослужащих вооруженных сил стран-членов НАТО, которые принимают участие в мероприятиях по подготовке Вооруженных Сил Украины.

Есть изменения и для граждан Украины, которые возвращаются в страну. Если раньше Минздрав составлял перечень стран со значительным распространением коронавируса – деление на «красную» и «зеленую» зоны, что влияло на самоизоляцию, то новым постановлением Кабмина эта норма исключена.



Теперь в документе четко прописали, кто должен проходить самоизоляцию, в частности, это и граждане Украины, которые пересекают государственную границу Украины, то есть фактически возвращаются домой.



По данной норме есть исключения, кто не должен проходить самоизоляцию:



– дети до 12 лет;



– водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, автобусов;



– граждане Украины, имеющие негативный результат ПЦР-теста, который был сделан не позже 48 часов до пересечения границы.



Пересечение КПВВ на Донбассе и в Крыму



Есть изменения и по въезду на подконтрольную Украине территорию через линию соприкосновения и админграницу с Крымом.



В частности, раньше было указано, что иностранцы, пересекающие КПВВ, должны были иметь полис страхования. Теперь правительство сделало исключение: правило не касается иностранцев, которые постоянно проживают на территории Украины, а также работников официальных международных миссий и организаций, имеющих украинскую аккредитацию.



Под самоизоляцию попадают граждане, которые прибывают с временно оккупированных территорий.



«Это происходит через установку приложения "Вдома". Если кто-то по каким-либо причинам не может этого сделать, то эти люди попадают под обсервацию», – пояснил спикер Госпогранслужбы.



По его словам, официально определено, что сотрудники ГПСУ проверяют установку приложения «Вдома». Как уточнил Андрей Демченко, пограничники делали это и раньше, но теперь соответствующую позицию четко прописали в постановлении Кабмина.



При этом действующей осталась норма, согласно которой при выезде из временно оккупированной территории через КПВВ самоизоляцию можно завершить досрочно, сдав ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген коронавируса.