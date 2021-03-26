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Новый коронавирусный рекорд в Украине: выявили более 18 тысяч заболевших за сутки

26 марта 2021, 08:20

Новый коронавирусный рекорд в Украине: выявили более 18 тысяч заболевших за сутки

За четверг, 25 марта, в Украине выявили 18 132 заболевших коронавирусом. При этом 7 138 человек выздоровели, а 326 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране заболело 1 614 707 человек, из них 1 290 158 выздоровели, а 31 461 умер.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).

Вчера провели 119 087 тестирований.

Кроме того, в четверг прививку от коронавируса получили 18 738 человек. Всего в Украине первой дозой препарата привиты 174 324 человека.

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В «красную» зону уже попали 8 регионов, включая Киев.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что общенациональный локдаун будет введен, если большинство областей окажутся в «красной» зоне карантина.

При этом правительство призвало регионы вводить дополнительные ограничения на свое усмотрение, чтобы не допустить локдауна. В Офисе президента объяснили такой подход тем, что на местах лучше понимают ситуацию с коронавирусом.

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