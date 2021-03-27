В 15 регионах Украины в ближайшее время могут возникнуть проблемы с теплоснабжением из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго, сообщает пресс-служба компании «Нафтогаз Украина».



«Долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в отдельных населенных пунктах 15 регионов. По состоянию на 25 марта 2021 года, 56 предприятий теплоэнергетики не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО)», – говорится в сообщении.



Как отмечается, для поставки газа в апреле эти компании должны заплатить более 820 миллионов гривен.



«Нафтогаз» опубликовал перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие ТКЭ.



В список должников вошли поставщики тепла в Днепре, Кривом Роге, Одессе, Краматорске, Мариуполе, Киеве, Николаеве, Харькове и других городах.



В частности, по Донецкой области «Нафтогаз» указал, что общая задолженность по всем подписанным договорам (без оперативного потребления) областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго» составляет 1 млрд 708 млн 181,1 тыс. грн, ООО «Краматорсктеплоэнерго» – 176 млн 389,9 тыс. грн, ОСМД «Колос-Талаковка» (Мариуполь) – 40 тыс. грн.



По Луганщине предприятия–должники не указаны.



«Нафтогаз» призвал теплопроизводителей, которые не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях ПСО, привести свои расчеты до надлежащего уровня.

6 марта «Донецкоблгаз» прекратил поставки газа 58 котельным областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго».7 марта поставки газа в Донецкой области возобновились и котельные продолжили свою работу.



По факту отключения котельных на Донетчине зарегистрированы 82 уголовных производства. Без тепла могли остаться около 65 тысяч жителей городов и поселков, 46 школ, 32 детских сада, 8 больниц и около 400 других потребителей.



СБУ начала расследование, квалифицировав действие «Донецкоблгаза» как диверсию.



Шевченковский районный суд Киева арестовал 49,99% акций ЧАО «Донецкоблгаз» и вернул предприятие в собственность государства. В СБУ установили, что данная доля принадлежала компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях, акции контролировались гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула Украину и скрывается в РФ.