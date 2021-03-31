Сегодня в Славянске сессия городского совета состоялась, но из-за разногласий депутатов бюджет города на текущий 2021 год опять не был принят. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.



«Бюджет опять не принят. Правки, которые за пять минут до голосования внесла фракция "Наш край", вызвали вполне уместные вопросы у других депутатов. На слух распределять полтора десятка миллионов были согласны не все», — сообщил руководитель города.



Он уточнил, что «бюджет даже не был проголосован за основу».



«По факту "за" основу проголосовали 19 человек, не хватило одного голоса. Полным составом не голосовали депутаты от ОПЗЖ, не голосовала Неля Штепа, Рада Вышемирская. Интересно, что не голосовал и сам автор правок — Юрий Макогон», — посетовал мэр.



Он напомнил, что в нынешнем проекте бюджета города на социальные нужды предназначено более 700 млн гривен, а на жилищно-коммунальное хозяйство — 52 млн гривен.

В Славянске развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. Горсовет уже несколько раз не мог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития».



В конце февраля в Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение.



Отдельные политические силы распространяют информацию о возможном введении военно-гражданской администрации в городе, однако это опроверг и городской голова, и председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.