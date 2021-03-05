Славянск остается без бюджета пока депутаты не могут собраться на сессию

Славянский городской совет 5 марта не смог провести очередное заседание сессии из-за отсутствия кворума. Из 38 депутатов присутствовали 13. Как сообщает пресс-служба горсовета, полностью не явились на заседание депутаты фракции ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития».



«На сессии депутаты должны рассмотреть более ста вопросов. В том числе - бюджет громады на текущий год и Программу социально-экономического развития», – добавили в пресс-службе.



Следующее заседание назначено на среду, 10 марта.



Работа сессией была сорвана уже во второй раз из-за неявки депутатов.

В конце февраля в Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение.