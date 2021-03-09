Городской голова Славянска Вадим Лях заявил, что военно-гражданская администрация (ВГА) в городе вводиться не будет. Ситуацию он прокомментировал в своем видеообращении.



Мэр заявил, что введением ВГА жителей Славянска пугают политические партии большинства в городском совете. Соответствующая информация распространяется через партийные палатки на улицах города.



«Однозначно заявляю как городской голова, что ни о каком введении ВГА речь не идет. Это же подтверждает руководитель облгосадминистрации Павел Кириленко. А о чем тогда идет речь? Все, что происходит сегодня в городском совете, больше попадает под невыполнение депутатами своих функций, а следствием могут быть перевыборы», – сказал Лях.



Он перечислил, что депутаты не посещают сессии горсовета, и сорвано уже третье заседание, не принимают бюджет и фактически не дают возможность финансировать многие городские программы.



«И вот тут по закону могут назначить перевыборы. И я уверен, что именно в этом направлении работают партии большинства. ОПЗЖ, "Партия мира и развития" и "Наш край", не получив реальной власти сегодня, пытаются отыграть ситуацию назад и покачать ее в процессе перевыборов», – высказал свое мнение мэр.



Вадим Лях считает, что перевыборы в городе не нужны, поскольку результаты двух туров в ходе последних местных выборов достаточно показали мнение людей. Он обратился к депутатам с призывом приступать к работе.

В Славянске развивается конфликт между городским головой и частью депутатов горсовета. 5 марта горсовет уже в третий раз не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Из 38 депутатов присутствовали 13. Полностью не явились на заседание депутаты фракции ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». Следующее заседание назначено на 10 марта.



В конце февраля в Славянске секретарем горсовета избрали депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Евгения Ляхового, однако мэр Вадим Лях наложил вето на это решение.