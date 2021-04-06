Министерство здравоохранения планирует в ближайшие дни объявить о новому контракте на закупку еще 10 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.



Он уточнил, что речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года.



По его словам главы Минздрава, в настоящее время Украина законтрактовала 22 миллиона доз вакцин, в том числе 14 миллионов доз по контракту на закупки и 8 миллионов доз в рамках механизма COVAX.



Вместе с тем, Степанов указал на срывы сроков поставок по контрактам.

На данный момент Украина использует 500 тысяч доз вакцины CoviShield, выпущенной в Индии по лицензии AstraZeneca, и 215 тысяч доз китайского препарата CoronaVac.