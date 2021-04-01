Послы Североатлантического альянса провели 1 апреля встречу в связи со стягиванием Россией войск к границе с Украиной и эскалацией на Донбассе. Об этом сообщает Reuters.



В НАТО высказали обеспокоенность в связи с наращиванием российской военной мощи вблизи границ Украины.



Представитель Альянса отметил в комментарии агентству, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины.



«Союзники поделились своей обеспокоенностью по поводу недавних крупномасштабных военных действий России в Украине и вокруг нее. Союзники также обеспокоены нарушением Россией соглашения о прекращении огня в июле 2020 года, в результате которого на прошлой неделе погибли четыре украинских солдата», — сказал представитель НАТО.



Ранее в Пентагоне сообщили, что США обсуждают с союзниками по НАТО опасения по поводу роста напряженности и нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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