Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям против Украины, вплоть до вторжения вглубь страны. Об этом свидетельствует информация, которую получила военная разведка Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.



По информации ГУР МО Украины, РФ завершает подготовку комплекса мероприятий с целью побудить Украину на военный ответ на враждебные действия оккупационных войск на линии соприкосновения сторон на востоке Украины.



В украинской военной разведке считают, что таким образом РФ добивается «расширения российского военного присутствия на территории так называемых ДНР и ЛНР за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных республиках российских граждан (на самом деле – граждан Украины, которым принудительно течение последних лет выдавали паспорта РФ)».



«Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины», – подчеркивают в Минобороны.



Там добавили, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях Вооруженных сил Украины и «миротворческих» мероприятиях РФ в ответ.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. По его сведениям, вдоль государственной границы Украины и временно оккупированных территорий содержится 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ. Кроме того, проводится постепенное наращивание войск РФ на севере, востоке и юге – в Брянской, Воронежской областях и АР Крым. В целом у границ Украины ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп ВС России.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, и это не представляет угрозы для других государств.