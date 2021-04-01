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В Кремле уверяют, что переброской войск к границам не угрожают Украине

01 апреля 2021, 14:42

В Кремле уверяют, что переброской войск к границам не угрожают Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет право перемещать войска в пределах территории страны по своему усмотрению, и это не представляет угрозы для других государств, передает российский «Интерфакс».

Песков ответил на вопрос украинского журналиста, с чем связана переброска российских войск к границам с Украиной.

«Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», – заявил пресс-секретарь президента России.

Он утверждает, что таким образом РФ предпринимает меры для обеспечения безопасности своих рубежей.

«Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку», – сказал Песков.

«А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают», – подчеркнул представитель Кремля и снова повторил тезис о том, что «это является исключительно внутриукраинским конфликтом».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. По его сведениям, вдоль государственной границы Украины и временно оккупированных территорий содержится 28 батальонных тактических групп Вооруженных сил РФ. Кроме того, проводится постепенное наращивание войск РФ на севере, востоке и юге – в Брянской, Воронежской областях и АР Крым. В целом у границ Украины ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп ВС России.

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