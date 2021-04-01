Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать договариваться о прекращении огня и установлении мира на Донбассе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.



Президент отметил, что эскалация на Донбассе заметна с начала года, и только за первые месяцы Украина понесла потери – 20 погибших и 57 раненых.



«Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым. Это ясно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее – как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем», – подчеркнул Зеленский.

Он прокомментировал нынешнее наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной.



«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокациях вдоль границы – это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», – считает Зеленский.



Президент подчеркнул, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».



«Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия – обязательно мир и возвращение наших людей и территорий», – заключил глава государства.