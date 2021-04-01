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«Никто не ожидал, что будет легко». Зеленский – о переговорах по Донбассу

01 апреля 2021, 18:12

«Никто не ожидал, что будет легко». Зеленский – о переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать договариваться о прекращении огня и установлении мира на Донбассе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Президент отметил, что эскалация на Донбассе заметна с начала года, и только за первые месяцы Украина понесла потери – 20 погибших и 57 раненых.

«Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на Донбасс и оккупировал Крым. Это ясно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее – как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем», – подчеркнул Зеленский.

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Он прокомментировал нынешнее наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной.

«Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокациях вдоль границы – это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», – считает Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Украине «всегда готовы к любым провокациям».

«Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия – обязательно мир и возвращение наших людей и территорий», – заключил глава государства.

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